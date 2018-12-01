Новый президент Мексики пообещал работать по 16 часов в день

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет работать по 16 часов в день на благо республики.

«Я буду работать по 16 часов в день, чтобы очень далеко продвинуться на пути преобразований», — сказал он, выступая в парламенте с первой речью после официального вступления в должность. Он подчеркнул, что «не имеет права» подвести мексиканцев.

Как отмечает ТАСС, Обрадор пообещал искоренить коррупцию в стране, снизить уровень социального неравенства, а также развивать инфраструктуру, увеличить объем выплат пенсионерам и инвалидам.

Президентские выборы в Мексике состоялись 1 июля. Кандидат от коалиции левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор набрал более 40% голосов. После победы он заявил, что сделает страну достаточно сильной, чтобы никто не мог угрожать ей строительством стен или закрытием границ, намекая на действия администрации президента США Дональда Трампа.