Прямой эфир

Новый президент Мексики пообещал работать по 16 часов в день

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет работать по 16 часов в день на благо республики.

«Я буду работать по 16 часов в день, чтобы очень далеко продвинуться на пути преобразований», — сказал он, выступая в парламенте с первой речью после официального вступления в должность. Он подчеркнул, что «не имеет права» подвести мексиканцев.

Как отмечает ТАСС, Обрадор пообещал искоренить коррупцию в стране, снизить уровень социального неравенства, а также развивать инфраструктуру, увеличить объем выплат пенсионерам и инвалидам.

Президентские выборы в Мексике состоялись 1 июля. Кандидат от коалиции левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор набрал более 40% голосов. После победы он заявил, что сделает страну достаточно сильной, чтобы никто не мог угрожать ей строительством стен или закрытием границ, намекая на действия администрации президента США Дональда Трампа. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о планах США сократить число военных на границе с Мексикой
Мексика потребовала от США расследовать применение оружия на общей границе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017