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Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Британская писательница и автор книг о приключениях волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг вступила в Twitter в перепалку со сторонником Brexit и ответила ему по-русски.

Оппонентом Роулинг стал главный спонсор агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза Аррон Бэнкс. Сама писательница выступает против Brexit, отмечает ТАСС.

«Я поклялась перед Богом, что постараюсь не разглагольствовать о Brexit, но, черт побери, каждый раз, когда я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости, совершаются новые безмозглые поступки», –– написала она.

Бэнкс не оставил твит без внимания и обвинил Роулинг в высокомерии за фразу «писательская комната».

Ответ он получил на русском языке.

«Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами», –– заявила Роулинг.

Британские власти ранее неоднократно пытались «найти российский след» в компании по Brexit и обвинить Москву во «вмешательстве» в референдум о выходе Лондона из ЕС. При этом Бэнкса подозревали в связях с РФ.

Москва всегда категорически отрицала бездоказательные обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств.

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