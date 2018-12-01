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Британский министр уволился из-за несогласия с положениями Brexit

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Министр Сэм Джима, курирующий в правительстве Великобритании вопросы высшего образования и науки, подал в отставку из-за несогласия с положениями соглашения по Brexit.

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Политик написал в Facebook, что Соединенному Королевству остается лишь надеяться «на добрую волю Евросоюза», чтобы впоследствии заключить двухсторонний договор о сотрудничестве.

Он также заявил, что в парламенте проголосует против сделки, которая не соответствует «британским национальным интересам».

Джима стал седьмым членом британского кабмина после того, как премьер-министр Тереза Мэй представила проект соглашения по Brexit.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Для этого документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. Позже его можно будет продлить всего один раз. В течение этого времени Великобритания должна будет соблюдать все нормы европейского рынка.

При этом Соединенное Королевство перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе. Также в это время Лондон будет выплачивать взнос в бюджет объединения в размере около £13 млрд ($16,65 млрд) в год.

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