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Силуанов заявил о готовности России докапитализировать МВФ

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Россия выступила за укрепление Международного валютного фонда (МВФ), в том числе путем докапитализации. Об этом журналистам в ходе проходящего в Буэнос-Айресе саммита «большой двадцатки» рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Он также отметил, что докапитализацию поддержали и другие лидеры G20.

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«Мы выступили за то, чтобы действительно МВФ играл более значимую роль в области координации стран в части проведения своих политик. Чтобы МВФ давал свои оценки тем решениям, которые принимаются и которые носят ограничительный, протекционистский характер. Мы говорили о том, что нужно укреплять институт МВФ, включая необходимость капитализации Международного валютного фонда с тем, чтобы он мог решать вопросы помощи странам, в том числе странам с развивающимися экономиками», — передает ТАСС слова представителя российского Минфина.

Силуанов добавил, что организация должна быть в состоянии оказать помощь странам, попавшим в сложное материальное положение. При этом он отметил, что Россия готова принять финансовое участие в случае необходимости.

24 ноября в СМИ появилась информация о том, что до конца текущего года в общей сложности Киев получит от МВФ более $2,5 млрд. Тогда же сообщалось, что размер первого транша составит $1,5 млрд.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Одним из требований было повышение цен на газ для населения, которое Киев выполнил в этом году для получения кредита в размере $3,9 млрд.

В апреле Россия и США отказались участвовать в докапитализации Всемирного банка. Отказ России был вызван несогласием с тем, что Агентство международного развития (IDA, административный орган США, ответственный за реализацию помощи. — Ред.) финансируется за счет самых нуждающихся акционеров — заемщиков Всемирного банка. Второй причиной отказа Москвы от участия был запрет на деятельность Всемирного банка на территории России.

Саммит G20 проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. В июне следующего года подобное мероприятие впервые пройдет в Японии.

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