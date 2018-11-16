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МВФ признал Крым частью России

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Международный валютный фонд (МВФ) в своем ноябрьском обзоре европейской экономики (Regional Economic Outlook. Europe) назвал Крым и Севастополь частью России. «Известия» ознакомились с документом.

Обзор МВФ посвящен замедлению темпов экономического роста в Европе. При этом в расчетах показателей по России данные по Крыму и городу Севастополю в документе учитываются в составе общероссийских.

Эксперты отмечают, что подобное экономическое признание иллюстрирует значимость Крыма для европейского региона, из-за чего экономистам приходится учитывать реальные позиции полуострова.

Такие действия экономического сектора не редкость в мировой практике, зачастую бизнес идет наперекор политике в личных интересах.

Специалисты уже прогнозируют негативную реакцию Украины. Однако, несмотря на давление Запада и киевских властей, Крым в последние годы посещает всё больше иностранных политиков и бизнесменов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё включено: МВФ посчитал Крым частью России

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