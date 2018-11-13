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В Брюсселе откроется представительство Крыма

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Со следующего года в Европе появится представительство Крыма, рабочая группа по открытию организации в Брюсселе уже создана. Как рассказал «Известиям» сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров, в будущем представительство внесут в официальный реестр лоббистских групп в структурах ЕС.

«Представительство будет открыто в первой половине 2019 года в Брюсселе. <…> Организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе», — сказал Назаров.

По словам бельгийского депутата Филипа Девинтера, представительство поспособствует «в организации культурных проектов», преодолению «негативной повестки вокруг региона», а также позволит «европейским бизнесменам в реализации бизнес-проектов на полуострове».

Как пояснил «Известиям» почетный австрийский сенатор Герхард Дорфлер, регистрация в едином «реестре прозрачности ЕС» позволит представительству «более активно вести работу на территории Евросоюза и дает определенные преимущества».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Окно в Евросоюз: в Брюсселе появится представительство Крыма

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