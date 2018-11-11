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На Украине Крым сравнили с жемчужиной в короне и пожалели о его потере

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Крым был «жемчужиной в короне», находясь в составе Украины, и его было очень больно потерять. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире украинского телеканала NewsOne.

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«Мы все хотели бы, чтобы Крым вернулся на Украину. Однако, если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно», — сказала она журналистам.

При этом Герман считает, что когда-нибудь «настанет время, когда Крым станет частью Украины», но для этого необходимо найти компромисс. 

«А пока будут идти дискуссии о компромиссе, закончить войну на Донбассе», — сказала она.

Политик подчеркнула, что случившееся в Донбассе стало причиной «глупых решений Киева», которые отпугнули людей. По ее словам, из-за этого жители Крыма проголосовали на референдуме за вступление в состав России, «потому что были напуганы и боялись войны».

«Конечно, каждый украинец хотел бы, чтобы Крым был украинским. Но есть наши желания, а есть наши возможности, как в том тосте из «Кавказской пленницы» — «…чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями», — добавила Герман.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать смену власти в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов референдума и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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