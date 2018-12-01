В Керчи предложили учредить день памяти жертв трагедии в колледже

Керченские власти считают необходимым учредить официальный день памяти жертв, которые погибли в результате стрельбы в политехническом колледже 17 октября. Об этом 1 декабря на своей странице в Facebook сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

«Мы до сих пор скорбим по жертвам расстрела… Считаю, что памятная дата должна быть утверждена. Решение за депутатами Керченского городского совета», — отметил глава города.

По словам Бороздина, эта тема уже обсуждалась на общественном совете Керчи. Оценить инициативу горожане попросили и общественную палату Крыма.

Помимо официального дня скорби, в память о погибших планируется изготовить мемориал. «Сейчас над этим работают московские архитекторы, впоследствии вопрос будет вынесен на обсуждение общественности», — написал Бороздин.

17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям учебного заведения. Также он привел в действие самодельное взрывное устройство, а затем покончил жизнь самоубийством. Погиб 21 человек, включая Рослякова. 10 ноября Следственный комитет по итогам расследования заявил, что студент действовал в одиночку и сообщников у него не было.