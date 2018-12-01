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Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

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В России стартует пилотный проект по снижению уровня бедности. Он будет проходить в четыре этапа и к 2024 году должен привести к тому, что число живущих в условиях жесткой экономии россиян сократится вдвое.

Об этом говорится в приложении к приказу Минтруда, который оказался в распоряжении журналистов ТАСС.

Бедных насчитали меньше
Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось впервые за пять лет

По словам, министра труда и соцзащиты Максима Топилина, сначала эксперимент проведут в ряде российских регионов. Там будут выявляться семьи с низкими доходами, чтобы построить для них «траектории выхода» из малообеспеченности.

«Пилотные регионы — Нижний Новгород, Иваново, Приморье, и, если не ошибаюсь, Кабардино-Балкария. В этих регионах мы будем отрабатывать технологию выявления бедных семей», — сказал Топилин журналистам.

По его словам, планируется, что социальный контракт будет поддерживаться из федерального бюджета.

В июле Росстат констатировал, что абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума впервые снизилась за пять лет. Эта доля сократилась с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в 2017-м.

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