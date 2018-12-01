В Сахалинской области при прыжке с парашютом погиб подросток

Несовершеннолетний курсант парашютной секции в Сахалинской области погиб во время прыжка с парашютом. Об этом 1 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря областной прокуратуры Тамару Журавскую.

«По факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции Центра технических видов спорта органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка», — заявили в ведомстве.

Журавская добавила, что по итогам проверки ведомство примет меры реагирования.

Как рассказали очевидцы случившегося, у молодого человека во время прыжка не раскрылся основной парашют, а для запасного не хватило высоты.