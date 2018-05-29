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Не справившийся с управлением парашютист влетел в витрину магазина

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Фото: Global Look Press/Andrei Kamenev
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Парашютист не справился с управлением парашютом и ударился об ограждение, а затем его отбросило сильным порывом ветра и он влетел в витрину магазина. Запись инцидента с видеорегистратора опубликована в Сети.

Летящего на парашюте экстремала практически выбросило на дорогу перед проезжающим в Ейске автомобилем.

Мужчина врезался в дорожное ограждение, а потом его отбросило в сторону магазина.

Серьезных повреждений парашютист не получил. У пострадавшего перелом руки, порезы и ушибы, сообщает телеканал «Звезда».

Два спортсмена-парашютиста погибли 19 мая в Мензелинском районе Татарстана.  Проводится доследственная проверка по факту гибели людей. Семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. м.

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