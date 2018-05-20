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В Татарстане погибли два парашютиста

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Фото: Global look Press/ZUMA/Oleksandr Rupeta
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В Татарстане проводится доследственная проверка по факту гибели двух спортсменов-парашютистов, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел днем 19 мая в Мензелинском районе республики. Семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. м.

Выполнив упражнение, они начали раскрывать парашюты, и один из них влетел в уже раскрывшийся парашют второго. От удара оба парашютиста потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.

От полученных травм один спортсмен скончался в карете скорой помощи, второй — спустя несколько часов в больнице, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работники аэроклуба заявили, что погибшие обладали значительным опытом прыжков — на счету каждого не менее 600.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

Подобный инцидент произошел в конце апреля в Югре. Инструктор и девушка получили тяжелые травмы после прыжка в тандеме из-за нераскрывшегося парашюта. Мужчина от полученных травм погиб, а девушка попала в больницу.

Пользователи соцсетей сообщали, что 61-летний инструктор перед столкновением с землей сумел сгруппироваться и принял основной удар на себя, чем спас девушке жизнь.

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