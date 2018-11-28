Рабочий погиб на шахте в Кузбассе

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на шахте «Разрез Инской» в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 27 ноября. 33-летний рабочий попытался перейти через конвейерную ленту в неположенном месте. Он оступился, и в результате его затянуло в барабан ленты.

Коллеги вызвали на место происшествия спасателей, которые подняли тело погибшего на поверхность.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также будет проверено, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности.

В конце октября на шахте «Есаульская» в Кемеровской области произошла остановка вентилятора. В результате пришлось проводить эвакуацию — шахту самостоятельно покинули 135 рабочих. О пострадавших не сообщалось.