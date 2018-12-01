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Новак спрогнозировал рост поставок российского угля в Китай

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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Поставки угля в Китай по итогам года вырастут на 8,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на встрече президент РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

«По итогам 2018 года мы ожидаем, что поставки угля достигнут 27,2 млн т, это на 8,4% больше прошлого года», — цитирует министра ТАСС.

Новак отдельно отметил проект «Ямал СПГ». По его словам, с начала запуска первой линии проекта в декабре прошлого года отгружено более 4,5 млн т сжиженного газа. Глава Минэнерго сообщил, что в ближайшее время запланирован пуск третьей очереди.

В июне этого года Новак сообщил, что компании Китая обсуждают возможное вхождение в новый проект «Новатэка» по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» по аналогии с проектом «Ямал-СПГ». Стоимость «Арктик СПГ-2» предварительно оценивается в $25,5 млрд. Пуск первой линии газопровода запланирован на 2023 год.

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