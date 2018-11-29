Минэнерго заявило о восстановлении прибыли АЗС

Автозаправочные станции в России вновь получают выгоду от продаж топлива, из-за того что снизились цены на нефть. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

В соответствии с данными доклада, АЗС в Центральном федеральном округе (ЦФО) стали зарабатывать с каждого проданного литра бензина Аи-92 по 4,2 рубля.

«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился», — цитирует замминистра ТАСС.

По словам чиновника, на сегодня оптово-розничная маржа находится на уровне 2014 года.

Сорокин отметил, что за год по состоянию на 25 ноября цены на бензин выросли на 10,2% — до 41,72 рубля за литр. Стоимость дизельного топливо возросла на 15,91%, до 46,47 рубля за литр, пишет сайт kp.ru.

Ранее в четверг президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша сообщил, что владельцам независимых АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, которые подписали соглашение о заморозке цен.

ФАС 9 ноября подписала соглашение о стабилизации цен на топливо. Документ был направлен в Минэнерго. Цены на нефтепродукты в России заморожены. С учетом инфляции и изменений налогового законодательства они будут сохраняться до конца марта 2019 года.