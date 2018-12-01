СМИ рассказали о меню мировых лидеров на саммите G20

Стейки, вино, гамбургеры и аргентинские «чебуреки». «РИА Новости» рассказали, чем на саммите G20 в Аргентине кормят мировых лидеров, журналистов и других гостей.

По словам организаторов, главным блюдом на гала-вечере в театре «Колон» станет краб. До этого глав государств уже угостили настоящим аргентинским стейком.

Журналистам стейков не предлагают, однако на выбор большое количество других блюд, среди которых разнообразие колбас и сыров, итальянское ризотто, пицца, гамбургеры и тушеные овощи.

Как отмечает агентство, на кухню Аргентины большое влияние оказали европейские кулинарные традиции.

Однако есть и оригинальные блюда. Например, мороженое с дульсе де лече, похожее на вареную сгущенку, а также пирожки эмпанадас, которые россиянам могут напомнить маленькие чебуреки.

Большим спросом у гостей мероприятия пользуется аргентинское вино мальбек, которое можно налить прямиком из автоматов самообслуживания, выбрав нужную порцию.

Саммит G20 проходит в Буэйнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.