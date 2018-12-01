Прямой эфир

СМИ рассказали о меню мировых лидеров на саммите G20

0
Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стейки, вино, гамбургеры и аргентинские «чебуреки». «РИА Новости» рассказали, чем на саммите G20 в Аргентине кормят мировых лидеров, журналистов и других гостей.

По словам организаторов, главным блюдом на гала-вечере в театре «Колон» станет краб. До этого глав государств уже угостили настоящим аргентинским стейком.

Журналистам стейков не предлагают, однако на выбор большое количество других блюд, среди которых разнообразие колбас и сыров, итальянское ризотто, пицца, гамбургеры и тушеные овощи.

Как отмечает агентство, на кухню Аргентины большое влияние оказали европейские кулинарные традиции.

Однако есть и оригинальные блюда. Например, мороженое с дульсе де лече, похожее на вареную сгущенку, а также пирожки эмпанадас, которые россиянам могут напомнить маленькие чебуреки.

Большим спросом у гостей мероприятия пользуется аргентинское вино мальбек, которое можно налить прямиком из автоматов самообслуживания, выбрав нужную порцию.

Саммит G20 проходит в Буэйнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин провел встречу с Макроном на полях саммита G20
Путин коротко поговорил с Меркель на полях G20

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017