В Индонезии начнут штрафовать представителей ЛГБТ-сообщества

Региональный совет народных представителей индонезийского города Паринам (провинция Западная Суматра) принял постановление, запрещающее ЛГБТ-группам действия, «нарушающие общественный порядок». Об этом 30 ноября заявил заместитель мэра города Мардисон Махюдин, сообщает The Guardian.

Закон, запрещающий гражданам «действовать, как трансвестит», а однополым парам совершать «аморальные действия», был принят 27 ноября. За его нарушение будут штрафовать на 1 млн индонезийских рупий ($70). Андреас Харсоно, представитель Human Rights Watch, считает, что указ является дискриминационным и нарушает конституционные права индонезийцев, пишет Reuters.

В Индонезии гомосексуальные отношения законом не запрещены, за исключением провинции Ачех, большинство населения которой — мусульмане. The Guardian отмечает, что принятие постановления в Паринаме стало результатом притеснений мусульманским населением страны ЛГБТ-меньшинств. По словам заместителя мэра города, новые правила ввели из-за «тревоги» о ЛГБТ-сообществе.

В последнее время в ряде городов Индонезии проходят анти-ЛГБТ демонстрации, сообщает Pink News. Так, 18 ноября в Паданге состоялся протест, который возглавлял мэр города Махельди Аншарулла. Манифестацию назвали «Марш искоренения ЛГБТ в Западной Суматре и Провозглашение свободы от греха в Паданге».

Губернатор Западной Суматры Ирван Прайтенно заявил, что власти ищут решение ЛГБТ-проблемы. «Как минимум мы пытаемся предотвратить рост числа сторонников сообщества», — сказал он.

Критики считают, что ЛГБТ-меньшинства в Индонезии могут пострадать во время президентских выборов в 2019 году.