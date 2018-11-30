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Россиянке отказали в ЭКО с биоматериалом погибшего мужа

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Фото: TASS/DPA/Klaus-Dietmar Gabbert
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Жительница Ростова-на-Дону судится с клиникой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за право вернуть себе биоматериал погибшего супруга.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, ровно год назад семейная пара обратилась в медицинское учреждение и решила воспользоваться технологиями репродукции человека. В ходе врачебных манипуляций удалось получить четыре эмбриона. Половину врачи подсадили в матку пациентки, половину поместили на хранение в криокамеру.

В итоге беременность у женщины так и не наступила, а в феврале 2018 года скончался супруг, который был старше нее на 30 лет. Вдова вновь обратилась в клинику, с желанием повторить процедуру с эмбрионами из криокамеры, на что получила отказ.

Оказалось, что перед началом попыток искусственного оплодотворения женщина и ее муж подписали договор. В документе указано, что в случае смерти одного из супругов замороженные эмбрионы будут подлежать утилизации.

В настоящее время клинике удалось оспорить в судебном порядке право на наследование биоматериала. По национальному законодательству, оказалось, что у биоматериала нет статуса собственности.

29 ноября стало известно, что власти Китая запретили проводить эксперименты, предполагающие искусственные манипуляции с генами человека. Табу на эксперименты последовало после скандала, вызванного заявлением ученого Хэ Цзянькуя. 26 ноября он рассказал, что участвовал в создании первых в мире людей с измененными генами — двух девочек-близнецов.

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