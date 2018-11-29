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Китай запретил опыты над генной модификацией людей

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Фото: pixabay
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Заместитель министра здравоохранения КНР Ху Наньпин 29 ноября заявил, что его ведомство запретило проводить эксперименты, предполагающие искусственные манипуляции с генами человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

По словам чиновника, китайские власти считают подобные опыты «чрезвычайно отвратительными», которые нарушают врачебную этику. «Модификация генов человеческих эмбрионов полностью запрещена в Китае», — сказал он.

Табу на эксперименты с целью изменения генов человека последовало после скандала, вызванного заявлением ученого Хэ Цзянькуя. 26 ноября он рассказал, что участвовал в создании первых в мире людей с измененными генами — двух девочек-близнецов. После критики Хэ Цзянькуй заявил, что берет паузу в своей работа в области генной инженерии.

23 октября сообщалось, что в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проходит клинические испытания новый препарат для антиретровирусной терапии. Эксперты считают, что новая форма препарата будет стимулом для пациентов соблюдать схему лечения, а также позволит снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт ВИЧ-положительных пациентов и снизить количество побочных эффектов.

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