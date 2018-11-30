Глава Пензенской области передал врачам новые автомобили скорой помощи

Губернатор Пензенской области передал врачам ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи и мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Вручение состоялось в четверг, 30 ноября.

Как сообщает пресс-центр правительства области, для подстанций скорой медицинской помощи были приобретены десять спецавтомобилей. Общая стоимость машин составила свыше 30 млн рублей. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

Также были закуплены шесть новых ФАПов, благодаря которым медики смогут помочь более 20 тыс. жителям региона из 630 населенных пунктов. На эти цели было направлено порядка 31 млн рублей.

Губернатор настоятельно попросил, чтобы ФАПы в небольших населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений здравоохранения, вышли на работу сразу же.