Границы нескольких сел изменят в Пензенской области

В Пензенской области 23 ноября на сессии заксобрания рассмотрят предложения по изменению границ муниципальных образований.

В пояснительной записке отмечается, что работу проводили три компании. Стоимость контрактов по описанию отдельных муниципальных образований составила 8,6 млн рублей, передает ИА «Пенза-Пресс». Предлагаются коррективы границ Чаадаевки, Чаадаевского и Нижнеелюзанского сельских советов. Это необходимо для закладки резервов развития рабочего поселка.

Городская дума Невьянска внесла в заксобрание Свердловской области законопроект о ликвидации поселка Горельский, где никто не живет с 2002 года. Вскоре депутаты примут решение о судьбе заброшенного населенного пункта. Никакой инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений и иных объектов недвижимого имущества в Горельском не имеется.