Заброшенный поселок решили ликвидировать в Свердловской области

Городская дума Невьянска внесла в заксобрание Свердловской области законопроект о ликвидации поселка Горельский, где никто не живет с 2002 года.

Вскоре депутаты примут решение о судьбе заброшенного населенного пункта. Никакой инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений и иных объектов недвижимого имущества в Горельском не имеется, отмечает ТагилСити.Ру.

На днях около 4 тыс. жителей поселка Теплоозерска Облученского района ЕАО снова остались без отопления. Местная котельная 13 ноября останавливалась дважды. Такая ситуация возникает уже второй раз за сезон.