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Пензенские фтизиатры изучат новый для себя метод лечения пациентов

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Врачи-фтизиатры Пензенской области изучат метод клапанной бронхоблокации для лечения больных с тяжелой формой туберкулеза. Данный метод лечения показан больным, которым по каким-либо причинам невозможно провести оперативное лечение.

Как сообщает пресс-служба правительства области, врачи региона изучат новую методику и совсем скоро она будет доступна пензенским пациентам.

Суть лечения заключается в том, что в бронх, который отвечает за вентиляцию пораженного участка легкого, устанавливают резиновый клапан-блокатор. Таким образом он перекрывает полость и в нее перестает поступать воздух. Через несколько месяцев она закрывается, а клапан-блокатор безболезненно удаляется. Все процедуры при этом проводятся под местной анестезией. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

В пресс-службе отметили, что особенностью данной методы является то, что таким образом можно проводить лечение больных туберкулезом, которым нельзя провести оперативное лечение.

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