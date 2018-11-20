Пензенские фтизиатры изучат новый для себя метод лечения пациентов

Врачи-фтизиатры Пензенской области изучат метод клапанной бронхоблокации для лечения больных с тяжелой формой туберкулеза. Данный метод лечения показан больным, которым по каким-либо причинам невозможно провести оперативное лечение.

Как сообщает пресс-служба правительства области, врачи региона изучат новую методику и совсем скоро она будет доступна пензенским пациентам.

Суть лечения заключается в том, что в бронх, который отвечает за вентиляцию пораженного участка легкого, устанавливают резиновый клапан-блокатор. Таким образом он перекрывает полость и в нее перестает поступать воздух. Через несколько месяцев она закрывается, а клапан-блокатор безболезненно удаляется. Все процедуры при этом проводятся под местной анестезией. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

В пресс-службе отметили, что особенностью данной методы является то, что таким образом можно проводить лечение больных туберкулезом, которым нельзя провести оперативное лечение.