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Нобелевский лауреат Жорес Алферов попал в больницу

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Академик Жорес Алферов госпитализирован в Москве, сообщили журналистам в пятницу, 30 ноября, в Российской академии наук (РАН). 

«Жорес Алферов госпитализирован в одну из московских клиник», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По данным агентства «Интерфакс», ученый был переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске (сейчас ему 88 лет). Он был принят в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) без экзаменов. 5 марта 1953 года Алферов сделал первый надежно работающий транзистор. Он получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.

В ноябре 2016 года Алферов был помещен в ведомственную больницу РАН в Санкт-Петербурге в связи с воспалением легких. Несколько дней ученый провел в палате реанимации.

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