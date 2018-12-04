За ЗОЖ: школьников проверят на вредные привычки

В России впервые появится профессиональный стандарт для школьных медсестер. Они, согласно документу, который подготовил Минтруд, должны будут проверять учеников на склонность к ожирению, алкоголизму, наркомании и курению. Обнаружив у ребенка отклонения в поведении, медсестра должна будет передать информацию об этом в органы опеки и попечительства.

Пока в России нет отдельных правил работы для медсестер образовательных учреждений. В общем стандарте для медицинских сестер по профилю «педиатрия» их функции не детализированы: они должны следить за тем, чтобы дети проходили диспансеризацию, помогать врачам-педиатрам, вести контроль заболеваемости детей и подростков и т.д. Сейчас, как правило, сотрудники школьного медпункта (их на каждую школу «прикрепляет» детская поликлиника) готовы делать прививки и принять учеников, которые плохо себя почувствовали.

По новым правилам медсестры, которые будут работать с детьми, должны будут иметь высшее образование. На основе документа будет разработан федеральный образовательный стандарт, который станет обязательным для подготовки «бакалавров по школьной медицине», рассказал «Известиям» директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН Владислав Кучма, являющийся одним из авторов профстандарта. Программу обучения планируется создать уже к началу следующего учебного года, а медсестры, которые уже работают в школах и детсадах без высшего образования, получат возможность пройти профессиональную переподготовку, отметил Владислав Кучма.

Кроме прочего, стандарт предписывает медсестрам участвовать совместно с учителями и родителями в разработке мер профилактики употребления алкогольных напитков, пива, психоактивных веществ.

В случае, если медсестра сможет выявить какие-либо формы девиантного поведения ученика или обнаружит, что у него есть проблемы в семье, она должна передать эту информацию в органы опеки и попечительства, говорится в тексте профстандарта.

В документе прописаны и другие функции: проводить ежегодные скрининг-обследования обучающихся, отслеживать состояние их здоровья, по необходимости проводить вакцинацию. Медсестра в школе в обязательном порядке должна уметь оказать неотложную помощь в экстренной ситуации.

— Сейчас всё «взрослое» здравоохранение строится на раннем выявлении факторов риска, их профилактике. Ожирение, курение, алкоголь, психоактивные вещества — это всё зачастую начинается в детстве. Как можно вести работу по формированию здорового образа жизни, не понимая, с чем вы сталкиваетесь в конкретном образовательном учреждении? О вреде табака, к примеру, сейчас начинают говорить в 13–14 лет, а если изучить распространенность факторов риска, то можно увидеть, что впервые пробуют сигареты в 10–11 лет. И треть из тех, кто начал курить в этом возрасте, продолжают это делать впоследствии, — объясняет актуальность создания профстандарта Владислав Кучма.

В вопросах профилактики курения, алкоголизма, наркомании среди детей и подростков важно не переводить все в контрольно-надзорную деятельность, отмечает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Если регулярно тестировать подростков, при этом запугивая их, это не решит проблем. Кроме того, всю контрольную работу не стоит перекладывать на медсестер, иначе из-за груза ответственности никто не согласится работать в таком формате, считает Олег Зыков. По его мнению, и учителя, и родители, и психологи должны принимать участие в выявлении детских проблем и помогать справиться с ними.

Важно, чтобы медработники в школах работали не просто для галочки и для составления отчетов, а могли реально помочь детям. В том числе и в вопросах профилактики вредных привычек, отмечает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Возможно, медсестры смогут в рамках классных часов рассказывать детям интересные вещи про особенности организма, о пользе здорового образа жизни, правильного питания. Например, что касается ожирения, школьникам можно рассказать об индексе массы тела, как его вычислить и что делать, если есть отклонение от нормы, — говорит она.

То, что ожирение становится серьезной проблемой для здоровья детей, подтверждает статистика. Ранее «Известия» рассказывали об исследовании ВШЭ, которое показало, что среди ребят 16–24 лет доля больных ожирением за шесть лет выросла втрое — с 2% до 6% по итогам 2017 года. Врачи бьют тревогу: лишний вес способен вызывать такие заболевания, как гипертония, сахарный диабет и другие патологии.

В Минздраве, Минпросвещения и Минтруде не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».