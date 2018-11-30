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Лису заметили на улице в Тамбове

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Жители Тамбова заметили лису на улице Набережной. Она гуляла по городу, не обращая внимания на людей. Фото животного очевидцы разместили в социальных сетях.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.ру», ранее жители Тамбова неоднократно жаловались на большое количество лис. В селах животные заходили во дворы частных домов.

В регионе за восемь месяцев 2018 года управление Роспотребнадзора зафиксировало 88 случаев бешенства среди диких зверей. Показатель по бешенству вырос в 11 раз с аналогичным периодом 2017 года.

22 ноября в Тамбовской области сняли карантин по бешенству. Он был введен в четырех подворьях Пичаевского района, селе Троицкий Росляй Токаревского района и селе Крутое Петровского района.

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