В книге «Властелин колец» углядели признаки расизма

Американский писатель-фантаст Энди Дункан заявил, что роман-эпопея «Властелин колец» Джона Толкина является «расистской» книгой по отношению к оркам. Об этом он рассказал в интервью в подкасте Wired.

Дункана попросили рассказать о его книге «Сенатор Бильбо», написанной в 2001 году. Произведение стало вариацией на тему творчества Толкина.

«Сложно не заметить у Толкина идеи о том, что некоторые расы попросту хуже других или что некоторые люди попросту хуже других», — сказал американец. По его словам, окончание «Властелина колец» становится мрачнее, если отнестись к оркам как к людям, сообщает NewStatesman.

В произведении британского писателя орки считаются неисправимым злом, поэтому главные герои могут их «благополучно истреблять» без колебаний, подчеркнул Дункан.

Рассказ «Сенатор Бильбо» повествует о другом Средиземье (вымышленная вселенная «Властелина колец»), в котором нет разницы между расами. В этом мире все, кто считает орков злыми, по словам Дункана, — «предвзятые идиоты».

«Властелин колец» — роман-эпопея английского писателя Джона Р.Р. Толкина, опубликованная в 1954 году. Это одно из самых известных произведений жанра фэнтези и одна из самых популярных книг XX столетия. В рейтинге 200 лучших романов по версии «Би-би-си» «Властелин колец» занимает первую строчку.

31 августа в свет вышла повесть Толкина «Падение Гондолина». Ее издал 93-летний сын писателя Кристофер.

Произведение было написано британским литератором еще до выхода «Хоббита» и «Властелина колец». В книге рассказывается о взятии эльфийского города Морготом, который является олицетворением тьмы во вселенной произведений Толкина.