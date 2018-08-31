Сын Толкина выпустил неизданную повесть отца

В США, Великобритании и других странах в свет выходит повесть культового писателя XX века Джона Рональда Руэла Толкина «Падение Гондолина». Повесть издал 93-летний сын писателя Кристофер.

Произведение было написано знаменитым писателем еще до выхода «Хоббита» и «Властелина колец». В книге рассказывается о взятии эльфийского города Морготом, который является олицетворением тьмы во вселенной произведений Толкина, сообщает AP.

Кристофер Толкин реконструировал сюжет, упорядочив отцовские черновики и попробовав разрешить противоречия разных сюжетных версий. Впервые эту работу он проделал для публикации «Сильмариллиона» в 1977 году. «Падение Гондолина» отличается от нее большей детализацией сюжета и подробностями.

В 2017 году Кристофер Толкин выпустил другую книгу отца под названием «Берен и Лютиэн». «Падение Гондолина» проиллюстрировал художник Алан Ли. Легенды о Гондолине Толкин начал создавать в 1916 году, будучи солдатом Первой мировой войны.

Компания Amazon ранее приобрела права на экранизацию вселенной «Властелина колец» за $250 млн. Теперь $1 млрд планируется потратить на производство сериала, передает «Газета.ру».