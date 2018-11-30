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Ограничения ввели на трассе в Красноярском крае из-за непогоды

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Федеральное управление автодорог «Енисей» информирует об ограничении для пассажирских автобусов на трассе «Сибирь»  в Красноярском крае. Это связано с ухудшением погодных условий. Ограничение касается участка трассы с 625-го по 773-й км (Ачинский, Козульский, Емельяновский районы).

Всего более 300 единиц спецтехники мобилизовано для борьбы с непогодой на обеих трассах. На сложных участках будет дежурить эвакуационная техника, отмечает ИА KrasnoyarskMedia. Пока по всем направлениям «Сибири» и трассы «Енисей» сохраняется неблагоприятная обстановка: дождь и снег, сильный ветер и резкий перепад температур.

 По данным на 28 ноября снежный покров в некоторых районах Москвы достиг высоты 6–8 см. Больше всего осадков выпало в Тушине, меньше всего — на ВДНХ. Снегопад возобновится в воскресенье.

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