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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом из-за снегопада на Кубани

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В Краснодарском крае иномарка совершила столкновение с автобусом в условиях снегопада. Шесть человек доставлены в больницу.

Авария произошла в утреннее время на дороге «Кропоткин – Гулькевичи». По данным правоохранительных органов, в условиях снегопада и скользкой проезжей части водитель автомобиля Chevrolet не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу. Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом.

После ДТП в больницу обратились шесть человек, в том числе 16-летняя девочка. Об этом сообщают «Кубанские новости». Водитель Chevrolet госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, движение по трассе продолжается в штатном режиме.

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