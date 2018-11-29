Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом из-за снегопада на Кубани

В Краснодарском крае иномарка совершила столкновение с автобусом в условиях снегопада. Шесть человек доставлены в больницу.

Авария произошла в утреннее время на дороге «Кропоткин – Гулькевичи». По данным правоохранительных органов, в условиях снегопада и скользкой проезжей части водитель автомобиля Chevrolet не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу. Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом.

После ДТП в больницу обратились шесть человек, в том числе 16-летняя девочка. Об этом сообщают «Кубанские новости». Водитель Chevrolet госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, движение по трассе продолжается в штатном режиме.