Два человека погибли в ДТП под Москвой

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Подмосковье, в Орехово-Зуевском районе столкнулись ВАЗ-2109 и Nissan, в результате два человека погибли и трое пострадали.

Как рассказали ТАСС в областном главке полиции, ДТП произошло в среду, 28 ноября, в деревне Емельяново, среди пострадавших есть ребенок.

Причины и обстоятельства аварии выясняются, пострадавших госпитализировали.

Ранее в среду в Оренбургской области пять человек стали жертвами столкновения фуры и минивэна. Грузовик выехал на встречную полосу во время снегопада и столкнулся с автомобилем Volkswagen Sharan. Еще один пассажир легкового автомобиля и водитель грузовика были госпитализированы с телесными повреждениями, пишет «Газета.ру».