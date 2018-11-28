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Два человека погибли в ДТП под Москвой

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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ДТП с участием двух автомобилей произошло в Подмосковье, в Орехово-Зуевском районе столкнулись ВАЗ-2109 и Nissan, в результате два человека погибли и трое пострадали.

Как рассказали ТАСС в областном главке полиции, ДТП произошло в среду, 28 ноября, в деревне Емельяново, среди пострадавших есть ребенок.

Причины и обстоятельства аварии выясняются, пострадавших госпитализировали. 

Ранее в среду в Оренбургской области пять человек стали жертвами столкновения фуры и минивэна. Грузовик выехал на встречную полосу во время снегопада и столкнулся с автомобилем Volkswagen Sharan. Еще один пассажир легкового автомобиля и водитель грузовика были госпитализированы с телесными повреждениями, пишет «Газета.ру».

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