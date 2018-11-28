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Использование реагента против гололеда остановили в Нижнем Тагиле

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Мэрия Нижнего Тагила поручила дорожникам временно отказаться от использования противогололедного реагента. По мнению чиновников, средство используется неэффективно.

Поручение подписал начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко. Он указал, что реагент при нынешней ситуации на улицах используется неэффективно. Дорожники временно прекращают применение средства, однако полный отказ от реагента в течение зимы не планируется. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Подрядчики заверили, что посыпать дороги реагентом будут при наступлении снегопадов. Пока же в городе ведется уборка снега после прошлой метели. За прошедшие сутки на улицы Нижнего Тагила вышло более 60 единиц специальной техники, снег вывозят как с проезжей части, так и с пешеходных дорожек.

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