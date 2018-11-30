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Забайкалье войдет в программу «Дальневосточного гектара»

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил включить Забайкальский край в государственную программу «Дальневосточный гектар». Об этом глава правительства сообщил 30 ноября, в ходе ежегодного приема граждан.

Медведев отметил, что Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа (ДФО), соответственно все программы, которые действуют в округе, должны распространяться и на этот регион.

«Мы обязательно предусмотрим изменения законодательства и соответствующих программ, чтобы распространить действие правил по «Дальневосточному гектару» и на Забайкальский край», — приводит слова премьера «Интерфакс».

Ранее стало известно, что президент России подписал 3 ноября указ, которым Забайкальский край и Бурятия были переданы из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Уже 8 ноября власти Бурятии подготовили поправки в федеральный закон о «Дальневосточном гектаре», которые распространят его действие на территорию республики.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке.

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