В Уфе назвали дату открытия елочных базаров

Приобрести живую ель ли пихту в Уфе можно будет на 71 площадке. Елочные базары откроются в городе 10 декабря.

О сроках работы елочных базаров сообщила администрация Уфы. Власти согласовали продажу новогодних деревьев около крупных торговых комплексов, а также на улицах Менделеева, Рабкоров, Мубарякова, Софьи Перовской0 Пушкина, Бикбая и др. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Кроме того, продажа елок будет вестись на рынках и фермерских ярмарках.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области перед новогодними праздниками усилили патрулирование лесов. Это связано с повышенной угрозой незаконной рубки елок.