Елочные базары откроются в Томске 10 декабря

В Томске с 10 декабря начнут открываться первые елочные базары для покупки главного дерева новогодних праздников. В общей сложности в городе планируют открыть 25 точек по продаже хвойных.

Как сообщает в четверг, 29 ноября, пресс-служба мэрии, районные администрации уже определили места под размещение базаров, где томичи смогут прибрести новогодние деревья.

Так, в Кировском районе откроют четыре базара, а в Советском районе заработают сразу шесть точек. Девять пунктов будут открыты в Ленинском районе, а жители Октябрьского района смогут прибрести елку в шести местах. Об этом пишет РИА «Томск».

В пресс-службе подчеркнули, что к 15 декабря на всех указанных местах начнется активная торговля.