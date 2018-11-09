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Более 4 тыс. новогодних елок заготовили в Омской области

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В Омской области началась подготовка к празднованию Нового года. В лесах региона заготовили свыше 4 тыс. деревьев хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В 2018 году в области решили снизить вырубку новогодних деревьев на 8 тыс. единиц. Это связано с тем, что всё больше омичей выбирают искусственное дерево, а не срубленное. Таким образом, планируют заготовить около 37 тыс. хвойных. Об этом пишет ИА «Город 55».

Отмечают, что вырубка производится только на отведенных для этого участках леса. Деревья заготавливают, как правило, в рамках ухода за молодыми насаждениями — их прореживают и создают условия для дальнейшего роста.

Нарушителям грозит наказание от штрафа в размере 5,5 тыс. рублей за одно дерево до трех лет лишения свободы.

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