Более 4 тыс. новогодних елок заготовили в Омской области

В Омской области началась подготовка к празднованию Нового года. В лесах региона заготовили свыше 4 тыс. деревьев хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В 2018 году в области решили снизить вырубку новогодних деревьев на 8 тыс. единиц. Это связано с тем, что всё больше омичей выбирают искусственное дерево, а не срубленное. Таким образом, планируют заготовить около 37 тыс. хвойных. Об этом пишет ИА «Город 55».

Отмечают, что вырубка производится только на отведенных для этого участках леса. Деревья заготавливают, как правило, в рамках ухода за молодыми насаждениями — их прореживают и создают условия для дальнейшего роста.

Нарушителям грозит наказание от штрафа в размере 5,5 тыс. рублей за одно дерево до трех лет лишения свободы.