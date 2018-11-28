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Более 5 тыс. елей подготовят на продажу к Новому году в Иркутской области

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В Иркутской области специалисты лесничеств к Новому году выделили 5,6 тыс. елей. Заготовкой новогоднего дерева займутся индивидуальные предприниматели после проведения аукционов.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области, разрешение на заготовку объявляется каждый год. В этом году квота составила 5,6 тыс. деревьев, в 2017 году — 6,5 тыс. деревьев.

Для жителей Иркутска подобраны 2 тыс. деревьев в Ангарском лесничестве. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда напомнил, что самостоятельная заготовка деревьев запрещена законом. Количество выделенных в этом году деревьев было определено исходя из спроса прошлого года.

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