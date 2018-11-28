Прямой эфир

Охрану лесных елей усилили в Ростовской области перед Новым годом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области в преддверии новогодних праздников начали усиленное патрулирование лесов. Это связано с повышенной угрозой незаконных рубок елок. Охранять хвойные деревья будут полицейские и казаки.

На данный момент утверждено 46 дополнительных маршрутов патрулирования протяженностью более 3,2 тыс. км, запланировано 130 дополнительных рейдов, отмечает RostovGazeta. Нарушителей будут штрафовать, возможна уголовная ответственность. 

В Ростове-на-Дону к новогодним праздникам планируют установить более 200 живых и искусственных елей в разных районах города. Работы начнутся в декабре. Деревья будут разных размеров — от 12 до 20 м. Самая большая и красивая елка города будет стоять возле входа в парк имени Горького.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Леса Вяземского района Хабаровского края получили природоохранный статус
Более 4 тыс. новогодних елок заготовили в Омской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017