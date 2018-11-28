Охрану лесных елей усилили в Ростовской области перед Новым годом

В Ростовской области в преддверии новогодних праздников начали усиленное патрулирование лесов. Это связано с повышенной угрозой незаконных рубок елок. Охранять хвойные деревья будут полицейские и казаки.

На данный момент утверждено 46 дополнительных маршрутов патрулирования протяженностью более 3,2 тыс. км, запланировано 130 дополнительных рейдов, отмечает RostovGazeta. Нарушителей будут штрафовать, возможна уголовная ответственность.

В Ростове-на-Дону к новогодним праздникам планируют установить более 200 живых и искусственных елей в разных районах города. Работы начнутся в декабре. Деревья будут разных размеров — от 12 до 20 м. Самая большая и красивая елка города будет стоять возле входа в парк имени Горького.