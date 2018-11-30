Россияне стали толерантнее к больным ВИЧ

Россияне стали существенно терпимее в ситуациях, где приходится взаимодействовать с ВИЧ-инфицированными, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, наиболее приемлемым воспринимается проживание по соседству с носителем вируса. Около 65% считают, что в этом нет ничего страшного, тогда как в 2005 году эта доля составляла 38%. Также выросло число тех (с 29% в 2005 году до 57% в 2018 году), кто не видит ничего предосудительного в ухаживании за такими больными. Каждый второй (50%) россиянин не видит проблемы в том, чтобы работать вместе с носителями ВИЧ (рост с 33% в 2005 года).

Однако почти половина опрошенных (49%) отметили как совершенно неприемлемую перспективу пользоваться посудой, из которой принимал пищу зараженный вирусом. Чуть менее (45%) негативно относятся к покупке продуктов у ВИЧ-положительных, а 26% точно не повели бы своего ребенка в один класс или группу с носителем болезни.

При этом к больным СПИДом россияне настроены преимущественно толерантно: 89% считают, что таким людям необходимо оказывать помощь. Только 5% уверены, что больных следует изолировать от остальных, 2% — предлагают предоставить их самим себе.

Что касается осведомленности россиян насчет ВИЧ или СПИД, то об этих заболеваниях слышал почти каждый взрослый респондент (97%), хорошо знают о болезни 39% опрошенных.

Ранее сообщалось, что в ДНК некоторых россиян есть особая мутация гена CCR5, которая практически гарантированно ограждает их от заражения ВИЧ.