Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по защите аккаунтов в соцсетях

Специалисты «Роскачества» и эксперты по безопасности из Group-IB в день защиты информации напомнили пользователям о том, как обезопасить свои аккаунты в социальных сетях.

Существуют технические и юридические рекомендации. Так, самым популярным способом атаки на аккаунт является фишинг: владельца аккаунта обманом заставляют предоставить пароли и логины, затем страницу отбирают и требуют деньги за ее возврат, говорится 30 ноября на сайте ведомства.

Чтобы избежать подобной ситуации, россиянам рекомендуют не вводить логин и пароль на подозрительных сайтах, ни в коем случае не переходить по не вызывающим доверия ссылкам и не устанавливать непроверенные приложения.

Кроме того, нужно периодически проверять безопасность компьютера с помощью антивируса и менять ранее установленные пароли. Хороший эффект дает двухфакторная аутентификация через мобильный телефон, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Во избежание потери конфиденциальных данных к общественным сетям Wi-Fi лучше не подключаться, риск перехвата данных можно снизить, используя VPN-подключение.

Если ваш аккаунт всё же взломали, то приготовьте паспорт и сразу обратитесь в службу поддержки, советуют эксперты.

19 ноября администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя. В связи с этим руководство соцсети предупредило о возможности взлома аккаунтов злоумышленниками.