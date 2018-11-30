Антонов заявил о неприемлемых условиях США по продлению СНВ-3

Посол РФ Анатолий Антонов заявил, что в конгрессе США выдвигают неприемлемые условия по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Дипломат выразил беспокойство по поводу того, что Вашингтон создает «дополнительные преграды, препоны на пути продления этого договора».

«Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их», — сказал Антонов «РИА Новости». По словам посла РФ, никакого отношения тактическое ядерное оружие к вопросам СНВ-3 не имеет.

28 ноября сенатор-республиканец Том Коттон и конгрессмен от Республиканской партии Лиз Чейни внесли законопроект, который ограничивает продление российско-американского договора СНВ-3, действующего по 2021 года, путем прекращения финансирования его выполнения.

Согласно документу, для продления действия договора от президента США требуется подтверждение, что Россия согласилась на контролируемое сокращение запасов ядерного оружия. Кроме того, Москва должна включить в договор новые системы.

25 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что позиция Вашингтона в будущем может привести к утрате СНВ-3.

Двусторонний договор между Россией и США направлен на взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Документ был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.