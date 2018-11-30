Прямой эфир

Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.

«Нам самой судьбой предначертано жить в добрососедстве»
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин — о последствиях разрыва Киевом договора о дружбе с Россией, попытках Украины получить автокефалию, экономических успехах с Грузией и сотрудничестве с Арменией

По его словам, Киев за последнее время уже «убил» 48 международных договоров с Москвой.

«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», –– сказал министр в эфире телеканала «1+1».

Климкин подчеркнул, что Украина решила в корне пересмотреть всю двустороннюю договорно-правовую базу с РФ и отказаться от всех соглашений, заключенных до 2014 года.

Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов, отмечает ТАСС.

В сентябре Киев разорвал Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, который был подписан в 1997 году и предусматривает стратегическое партнерство двух страх.

29 ноября Климкин заявил, что Украине не нужны дипломатические отношения с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД отреагировал на слова Климкина о ненужности дипотношений с Россией
Порошенко пообещал ввести ограничения для россиян на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017