Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией

В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.

По его словам, Киев за последнее время уже «убил» 48 международных договоров с Москвой.

«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», –– сказал министр в эфире телеканала «1+1».

Климкин подчеркнул, что Украина решила в корне пересмотреть всю двустороннюю договорно-правовую базу с РФ и отказаться от всех соглашений, заключенных до 2014 года.

Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов, отмечает ТАСС.

В сентябре Киев разорвал Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, который был подписан в 1997 году и предусматривает стратегическое партнерство двух страх.

29 ноября Климкин заявил, что Украине не нужны дипломатические отношения с Россией.