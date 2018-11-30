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Россияне оценили питание в школах и больницах

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) узнали мнение россиян о питании в социальных учреждениях, в том числе в школах и больницах. В опросе участвовали свыше 46 тыс. человек.

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Согласно результатам исследования, с которыми ознакомились «Известия», больше всего граждане недовольны внешним видом, однообразием и качеством блюд. Последнее не устраивает каждого третьего опрошенного. При этом за последний год увеличилось число лиц, довольных вкусом и размером порций, а также чистотой в столовых.

В ОНФ, со своей стороны, обращают внимание на устаревшие нормы СанПиН, отсутствие стандартов для разработки меню и возможности плановой проверки аутсорсинговых компаний. Организация направила в правительство доклад о проблемах в сфере общественного питания.

По словам главного педиатра московской детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского Андрея Продеуса, неправильное питание — это пятая по распространенности причина, приводящая к гибели россиян.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Нездоровое питание: треть россиян критикуют еду в школах и больницах

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