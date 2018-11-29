Прямой эфир

Новый детский сад на 100 воспитанников откроют в Ялте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке городского типа Краснокаменка в ГО Ялта планируют до конца года открыть новый детский сад, рассчитанный на 100 воспитанников. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Челпанов в ходе очередного выезда на объект, который прошел в четверг, 29 ноября.

По информации главы администрации, в детском саду будут обустроены свой пищеблок, прачечная, котельная, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы. Дошкольное учреждение позволит принять около 100 детей из Краснокаменки и Гурзуфа. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

На территории детского сада уже оборудовано видеонаблюдение, а к зданию примыкают четыре пожарные лестницы.

Челпанов выразил уверенность в том, что работы будут завершены до конца 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый детский сад построят в Новомосковске
Детсад на 120 мест построят в Городе Спутник в Пензе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017