Новый детский сад на 100 воспитанников откроют в Ялте

В поселке городского типа Краснокаменка в ГО Ялта планируют до конца года открыть новый детский сад, рассчитанный на 100 воспитанников. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Челпанов в ходе очередного выезда на объект, который прошел в четверг, 29 ноября.

По информации главы администрации, в детском саду будут обустроены свой пищеблок, прачечная, котельная, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы. Дошкольное учреждение позволит принять около 100 детей из Краснокаменки и Гурзуфа. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

На территории детского сада уже оборудовано видеонаблюдение, а к зданию примыкают четыре пожарные лестницы.

Челпанов выразил уверенность в том, что работы будут завершены до конца 2018 года.