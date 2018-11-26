Детсад на 120 мест построят в Городе Спутник в Пензе

В микрорайоне Город Спутник в Пензе продолжается строительство одного из трех запланированных детских садов. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 120 воспитанников.

На данный момент специалисты завершили заливку фундамента и кирпичную кладку первого этажа. В скором времени планируется начать возведение второго этажа и монтаж лестниц. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Детский сад возводится одновременно с жилым кварталом «Радужные дворы». Это необходимо для того, чтобы у новоселов не возникло проблем с определением ребенка в дошкольное учреждение.

Помимо детского сада в микрорайоне планируют построить новую школу на 2,4 тыс. учеников и детскую поликлинику. Работы начнутся в 2019 году.