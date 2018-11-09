Порядок выплаты компенсации за детский сад изменился в Удмуртии

В Удмуртской Республике изменился порядок выплаты компенсации, которая полагается за плату за детский сад. Об этом сообщает пресс-служба минобразования республики.

Новый порядок получения компенсации вступил в силу с IV квартала 2018 года. Теперь часть родительской выплаты за детский сад для ребенка будет выплачиваться с учетом критериев нуждаемости. Об этом пишет ИА «Сусанин».

В министерстве считают, что данная мера позволит оказывать помощь именно тем, кому это необходимо. Право на выплаты имеют те семьи, в которых средний доход на каждого члена семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Заявление и необходимые документы для получения компенсации можно подать через МФЦ, орган местного самоуправления или через личный кабинет госуслуг.