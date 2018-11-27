Новый детский сад построят в Новомосковске

В Новомосковске Тульской области планируют построить новый детский сад, рассчитанный на 160 мест. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составит 117,7 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Новомосковска. Сейчас проходит процедура подачи заявок на участие в конкурсе. Об этом пишут ИА «Тульские новости».

Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 160 воспитанников. Завершить строительство подрядчик должен до 15 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в двух районах Тульской области откроют центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Они будут работать на базе средних школ.