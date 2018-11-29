Стали известны итоги президентских выборов в Грузии
Саломе Зурабишвили победила во 2-м туре выборов президента Грузии. Центризбирком обработал 100% бюллетеней, явка превысила 56%. Зурабишвили набрала 59,56% голосов. Ее оппонент Григол Вашадзе получил 40,44% голосов.
Победительницу поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Вашадзе — кандидат от оппозиции.
Саломе Зурабишвили победила во 2-м туре выборов президента Грузии. Центризбирком обработал 100% бюллетеней, явка превысила 56%. Зурабишвили набрала 59,56% голосов. Ее оппонент Григол Вашадзе получил 40,44% голосов.
Победительницу поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Вашадзе — кандидат от оппозиции.