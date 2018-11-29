Депутат объяснила введение закона об упрощении получения льгот по ЖКХ с 2021 года

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская объяснила «Известиям», почему нормы закона, отменяющие обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций, вступят в силу только с 1 января 2021 года.

Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован накануне, 28 ноября, на портале правовой информации.

До вступления в силу всех норм документа, россияне продолжат самостоятельно доказывать отсутствие задолженности по коммунальным платежам, чтобы получать льготы на оплату услуг ЖКХ.

По словам парламентария, введение закона с 2021 года — это вынужденная мера. «Причина в том, что система ГИС ЖКХ, через которую должны получать информацию в том числе чиновники, еще не работает на 100%. Поэтому дается еще два года на ее отладку. Чтобы не гонять стариков, инвалидов и больных людей по кабинетам чиновников, доказывая, что человек имеет право на субсидию, на льготу и что у него долгов нет», — объяснила глава комитета.

Сам документ депутат оценила положительно, подчеркнув, что он призван облегчить жизнь людям.

11 октября «Известия» опубликовали выдержки из паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда», который содержит меры по улучшению жилищных условий 5 млн семей к 2024 году. Документ был подготовлен правительством в рамках реализации указа президента.