Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. Документ опубликован на сайте правительства РФ в четверг, 29 ноября.

В постановлении отмечается, что данный знак потерял свою актуальность, поскольку тип зимней резины перестал в значительной степени влиять на динамические характеристики автомобиля.

Таким образом, наклейка «Шипы» на современных машинах не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно, зимой.

Автоинструктор Михаил Батунин ранее высказал мнение, что отмена знака «Шипы» на автомобилях — это избавление российских правил дорожного движения от наследия СССР.